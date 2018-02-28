У Президента не відповіли, за яким законодавством будуть проведені вибори ВРУ

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Парламент розгляне зміни до виборчого законодавства у другому читанні, як тільки цей документ буде підготовлений профільним комітетом. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

“Все буде розглядатися... Як буде ставитись (на розгляд законопроект про зміну виборчого законодавства — ред.), так і буде розглядатись. В першому читанні законопроект було прийнято — зараз цей документ готується до другого читання. Як тільки він буде підготовлений — тоді він буде винесений в парламент”, — заявила І.Луценко.

На уточнююче питання журналістів за яким законодавством будуть проведені наступні парламентські вибори, представник Президента відповіла, що “новий виборчий кодекс готується”.

Нагадаємо, раніше голова парламенту Андрій Парубій заявив, що в Україні не буде дочасних парламентських виборів, а вони пройдуть у термін, передбачений Конституцією.

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