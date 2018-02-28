У Президента не ответили, по какому законодательству будут проведены выборы ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Парламент рассмотрит изменения в избирательное законодательство во втором чтении, как только этот документ будет подготовлен профильным комитетом. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Все будет рассматриваться... Как будет вноситься (на рассмотрение законопроект об изменении избирательного законодательства - ред.), так и будет рассматриваться. В первом чтении законопроект был принят - сейчас этот документ готовится ко второму чтению. Как только он будет подготовлен - тогда он будет вынесен в парламент", - заявила И.Луценко.
На уточняющий вопрос журналистов, по какому именно законодательству будут проведены следующие парламентские выборы, представитель Президента ответила, что "новый избирательный кодекс готовится".
Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что в Украине не будет досрочных парламентских выборов, а они пройдут в срок, предусмотренный Конституцией.