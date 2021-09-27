У президента Франції кинули яйце

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На Міжнародній виставці громадського харчування та гостинності в Ліоні у бік Макрона невідомий кинув яйце, воно влучило у плече президента Франції, але не розбилося. Служба безпеки одразу затримала хулігана, який під час кидання крикнув: "Хай живе революція".

Інцидент стався після того, як Макрон зробив кілька заяв на підтримку відродження індустрії громадського харчування й готельного бізнесу, зокрема про звільнення від податку на чайові.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас від невідомого чоловіка під час візиту до департаменту Дром. Нападника засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення, але у вересні його звільнили.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn