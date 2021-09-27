В президента Франции бросили яйцо
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Неизвестный на выставке в Лионе бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lyon Mag.
Детали
На Международной выставке общественного питания и гостеприимства в Лионе в сторону Макрона неизвестный бросил яйцо, оно попало в плечо президента Франции, но не разбилось. Служба безопасности сразу задержала хулигана, который при бросании крикнул: "Да здравствует революция".
Инцидент произошел после того, как Макрон сделал несколько заявлений в поддержку возрождения индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса, в частности об освобождении от налога на чаевые.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрона получил пощечину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. Нападающего приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, но в сентябре его освободили.
Au # sirha2021 , @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn- Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021