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В президента Франции бросили яйцо

В президента Франции бросили яйцо

Киев  •  УНН

 • 20271 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Неизвестный на выставке в Лионе бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lyon Mag.

Детали

На Международной выставке общественного питания и гостеприимства в Лионе в сторону Макрона неизвестный бросил яйцо, оно попало в плечо президента Франции, но не разбилось. Служба безопасности сразу задержала хулигана, который при бросании крикнул: "Да здравствует революция".

Инцидент произошел после того, как Макрон сделал несколько заявлений в поддержку возрождения индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса, в частности об освобождении от налога на чаевые.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрона получил пощечину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. Нападающего приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, но в сентябре его освободили.

Au # sirha2021 , @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn

- Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

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