У Празі зіштовхнулися два потяги, евакуйовано сотні пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Празі зіштовхнулися два поїзди, внаслідок чого евакуювали понад 300 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter місцевої поліції.
“Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом, в якому пасажирів не було. Кілька порожніх вагонів зійшли з колій. Поліцейські разом із пожежниками евакуювали понад 300 осіб”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі рух поїздів частково відновлюється.
Нагадаємо, залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, які пошкодились внаслідок повені. Від повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, внаслідок чого призупинили рух поїздів та вантажні перевезення з Румунією.
Vlakový provoz je v místě částečně obnoven #policiepha pic.twitter.com/mxAim4jKUy— Policie ČR (@PolicieCZ) July 10, 2020