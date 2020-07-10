У Празі зіштовхнулися два потяги, евакуйовано сотні пасажирів

“Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом, в якому пасажирів не було. Кілька порожніх вагонів зійшли з колій. Поліцейські разом із пожежниками евакуювали понад 300 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі рух поїздів частково відновлюється.

Нагадаємо, залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, які пошкодились внаслідок повені. Від повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, внаслідок чого призупинили рух поїздів та вантажні перевезення з Румунією.

Vlakový provoz je v místě částečně obnoven #policiepha pic.twitter.com/mxAim4jKUy