В Праге столкнулись два поезда, эвакуированы сотни пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Праге столкнулись два поезда, в результате чего эвакуировали более 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter местной полиции.
"Экспресс столкнулся с пассажирским поездом, в котором пассажиров не было. Несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Полицейские вместе с пожарными эвакуировали более 300 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время движение поездов частично восстанавливается.
Напомним, железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, которые повредились в результате наводнения. От наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев, в результате чего приостановили движение поездов и грузовые перевозки с Румынией.
Vlakový provoz je v místě částečně obnoven #policiepha pic.twitter.com/mxAim4jKUy- Policie ČR (@PolicieCZ) July 10, 2020