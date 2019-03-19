У Празі нагадали про анексію Криму виставкою, документальним фільмом та дискусією

КИЇВ. 19 березня. УНН. У столиці Чехії Празі нагадали про п’яту річницю анексії Росією Криму фотовиставкою, показом документального фільму “Заручники Путіна” та публічними дискусіями. Підготувала акції на підтримку Криму чеська правозахисна організація “Людина в біді”, що впродовж багатьох років мала просвітні та розвиткові проекти в Криму, а нині присвячує більшу частину своєї діяльності проектам із захисту прав людини. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.