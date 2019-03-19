У Празі нагадали про анексію Криму виставкою, документальним фільмом та дискусією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У столиці Чехії Празі нагадали про п’яту річницю анексії Росією Криму фотовиставкою, показом документального фільму “Заручники Путіна” та публічними дискусіями. Підготувала акції на підтримку Криму чеська правозахисна організація “Людина в біді”, що впродовж багатьох років мала просвітні та розвиткові проекти в Криму, а нині присвячує більшу частину своєї діяльності проектам із захисту прав людини. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
“До п‘ятиліття анексії ми хотіли зробити комплексну акцію, яка б охопила більше людей та інших людей, ніж ті, які звичайно ходять на акції „Людини в біді“ щодо Криму. Тому ми вирішили запросити художників, які рефлектують події в Криму через своє мистецтво”, — розповідає координатор програм “Людини в біді” Олена Іванців.
Свої роботи до Праги привезли Марія Куліковська та Віталій Фоменко, які походять із Криму, але через анексію півострова і свою політичну позицію не можуть повернутися на Батьківщину.
Виставка триватиме протягом місяця і розрахована передусім на активну студентську молодь, аудиторію галереї Activist lab.
Також у вівторок, 19 березня, має відбутися зустріч із кримськими активістами Лутфіє Зудієвою та Ділявером Меметовим, які координують діяльність громадянського руху “Кримська солідарність”, що піклується про родини переслідуваних кримчан та повідомляє про репресії в Криму.
18 березня в Росії відзначають п’яту річницю анексії окупованого впродовж лютого-березня 2014 року українського півострова Крим. ООН та більшість країн світу вважають дії Москви незаконними. Україна та країни Заходу запровадили проти Росії санкції.
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Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.