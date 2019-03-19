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В Праге напомнили про аннексию Крыма выставкой, документальным фильмом и дискуссией

Киев • УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В столице Чехии Праге напомнили о пятой годовщине аннексии Россией Крыма фотовыставкой, показом документального фильма “Заложники Путина” и публичными дискуссиями. Подготовила акции в поддержку Крыму чешская правозащитная организация “Человек в беде”, что на протяжении многих лет имела образовательные и развитию проекты в Крыму, а сейчас посвящает большую часть своей деятельности проектам по защите прав человека. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В Праге напомнили про аннексию Крыма выставкой, документальным фильмом и дискуссией

“К пятилетие аннексии мы хотели сделать комплексную акцию, которая охватила бы больше людей и других людей, чем те, которые обычно ходят на акции „Человека в беде“ по Крыму. Поэтому мы решили пригласить художников, которые рефлектируют по поводу событий в Крыму своим искусством”, — рассказывает координатор программ “Человек в беде” Елена Иванцова.

Свои работы в Прагу привезли Мария Куликовская и Виталий Фоменко, которые родом из Крыма, но из-за аннексии полуострова и своей позиции не могут вернуться на родину.

Выставка продлится в течение месяца и рассчитана прежде всего на активную студенческую молодежь, аудиторию галереи Activist lab.

Также во вторник, 19 марта, должна состояться встреча с крымскими активистами Лутфие Зудиевою и Диляверой Меметовым, которые координируют деятельность гражданского движения “Крымская солидарность”, что заботится о семьях преследуемых крымчан и сообщает о репрессиях в Крыму.

18 марта в России отмечают пятую годовщину аннексии оккупированного в течение февраля-марта 2014 года украинского полуострова Крым. ООН и большинство стран мира считают действия Москвы незаконными. Украина и страны Запада ввели против России санкции.

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Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.

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