Клімкін: процес повернення Криму до України буде дуже складним

“Разом із тим не треба самих себе вводити в оману: простого рішення у випадку з Кримом нема. Скоріш за все процес, що призведе до його повернення Україні, буде дуже складним. Однак це не означає, що ми можемо сидіти й чекати склавши руки. Якраз навпаки, мусимо працювати й працювати”, — написав Клімкін.

Він підкреслив, що звільнення й повернення Криму є пріоритетом Української держави, але цього замало.

“Ця ідея має охопити все українське суспільство, стати нашим загальнонародним прагненням, справою честі, частиною національної свідомості. Кому не болить Крим — той не гідний називатися українцем”, — зазначив Клімкін.

Також, він зазначає, що потрібно забезпечити біженців усім необхідним і щоб люди на окупованих територіях знали, що їх не зреклися, їх чекають, вони наші. Вони мають прагнути до нас, а не пасивно чекати.

“Маємо бути готові вкласти у справу звільнення Криму величезні зусилля й ресурси — духовні і матеріальні, особисті й державні. Свобода без боротьби не дається. Без зусиль кожного також”, — написав Клімкін.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Крим не можна повертати до складу України за допомогою військової сили.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".