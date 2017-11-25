У пожежі в п'ятизірковому готелі в Батумі загинули 11 людей

"У результаті пожежі в готелі "Леогранд" загинули 10 громадян Грузії і один громадянин Ірану. 21 особа, в тому числі троє рятувальників, були госпіталізовані. Наразі в лікарнях Батумі перебувають вісім постраждалих", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті туризму Аджарії досі утримуються від коментарів. Віце-мер Батумі Тенгіз Петрідзе повідомив, що адміністрація готелю "Леогранд" кілька разів отримувала зауваження, а недавно навіть була оштрафована через порушення норм безпеки. Чи стало порушення правил причиною вчорашньої трагедії, за словами віце-мера, встановить слідство.

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П'ятизірковий 22-поверховий готель "Леогранд" був введений в експлуатацію в 2015 році, у ньому - 180 номерів, конференц-зали, ресторан, казино і спа-центр. Як повідомляється, власником готелю є турецький бізнесмен.

За попередніми даними, пожежа почалася на четвертому поверсі готелю, потім дим по вентиляційній системі швидко поширився по поверхах. Рятувальники евакуювали людей з будівлі за допомогою спеціальних кошиків і кранів. Досі неясно, чи є у будівлі готелю зовнішні протипожежні сходи, які могли б прискорити евакуацію людей.

В цілому рятувальникам і поліції вдалося евакуювати з будівлі 120 осіб - постояльців і співробітників готелю.

Розслідування у зв'язку зі тим, що сталося, ведеться за статтею про порушення правил протипожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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