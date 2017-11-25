В пожаре в пятизвездочном отеле в Батуми погибли 11 человек

"В результате пожара в гостинице "Леогранд" погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. 21 человек, в том числе трое спасателей, были госпитализированы. В настоящее время в больницах Батуми продолжают оставаться восемь пострадавших", - говорится в сообщении.

В Департаменте туризма Аджарии до сих пор воздерживаются от комментариев. Вице-мэр Батуми Тенгиз Петридзе сообщил, что администрация гостиницы "Леогранд" несколько раз получала замечания, а недавно даже была оштрафована из-за нарушения норм безопасности. Стало ли нарушение правил причиной вчерашней трагедии, по словам вице-мэра, предстоит установить следствию.

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Пятизвездочный 22-этажный отель "Леогранд" был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц- залы, ресторан, казино и спа-центр. Как сообщается, владельцем отеля является турецкий бизнесмен.

По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже гостиницы, затем дым по вентиляционной системе быстро распространился по этажам. Спасатели эвакуировали людей из здания при помощи специальных корзин и кранов. До сих пор неясно, имеются ли у здания гостиницы наружные противопожарные лестницы, которые могли бы ускорить эвакуацию людей.

В общей сложности спасателям и полиции удалось эвакуировать из здания 120 человек – постояльцев и сотрудников гостиницы.

Расследование в связи со случившимся ведется по статье о нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Брюсселе сгорела фабрика вафель.