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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2462 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82491 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75086 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88743 просмотра

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11 марта, 06:00 • 120263 просмотра

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В пожаре в пятизвездочном отеле в Батуми погибли 11 человек

В пожаре в пятизвездочном отеле в Батуми погибли 11 человек

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате пожара, который произошел накануне в пятизвездочном 22-этажном отеле "Леогранд" в грузинском городе Батуми, погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости-Грузия.

"В результате пожара в гостинице "Леогранд" погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. 21 человек, в том числе трое спасателей, были госпитализированы. В настоящее время в больницах Батуми продолжают оставаться восемь пострадавших", - говорится в сообщении.

В Департаменте туризма Аджарии до сих пор воздерживаются от комментариев. Вице-мэр Батуми Тенгиз Петридзе сообщил, что администрация гостиницы "Леогранд" несколько раз получала замечания, а недавно даже была оштрафована из-за нарушения норм безопасности. Стало ли нарушение правил причиной вчерашней трагедии, по словам вице-мэра, предстоит установить следствию.

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Пятизвездочный 22-этажный отель "Леогранд" был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц- залы, ресторан, казино и спа-центр. Как сообщается, владельцем отеля является турецкий бизнесмен.

По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже гостиницы, затем дым по вентиляционной системе быстро распространился по этажам. Спасатели эвакуировали людей из здания при помощи специальных корзин и кранов. До сих пор неясно, имеются ли у здания гостиницы наружные противопожарные лестницы, которые могли бы ускорить эвакуацию людей.

В общей сложности спасателям и полиции удалось эвакуировать из здания 120 человек – постояльцев и сотрудников гостиницы.

Расследование в связи со случившимся ведется по статье о нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Брюсселе сгорела фабрика вафель.

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