У пожежі на Кіровоградщині загинув пенсіонер
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В Олександрійському районі Кіровоградської області сьогодні, 9 січня, під час гасіння пожежі в будинку рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області, пише УНН-Центр.
Так, 9 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Гайок Олександрійського району.
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Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить дах та перекриття житлового будинку. Під час ліквідації пожежі у кімнаті виявлено тіло загиблого чоловіка, 1962 р.н.
Причину займання та обставини смерті чоловіка з’ясовують фахівці.