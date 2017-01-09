У пожежі на Кіровоградщині загинув пенсіонер

Так, 9 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Гайок Олександрійського району.

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Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить дах та перекриття житлового будинку. Під час ліквідації пожежі у кімнаті виявлено тіло загиблого чоловіка, 1962 р.н.

Причину займання та обставини смерті чоловіка з’ясовують фахівці.