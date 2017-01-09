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В пожаре в Кировоградской области погиб пенсионер

В пожаре в Кировоградской области погиб пенсионер

Киев • УНН

 • 6956 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Александрийском районе Кировоградской области сегодня, 9 января, во время тушения пожара в доме спасателями обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Кировоградской области, пишет УНН-Центр .

Так, 9 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Гаек Александрийского района.

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Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит крыша и перекрытия жилого дома. Во время ликвидации пожара в комнате обнаружено тело погибшего мужчины, 1962 г.р.

Причину возгорания и обстоятельства смерти мужчины выясняют специалисты.

Украинские Национальные Новости

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