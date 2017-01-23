У позашляховику у Рівному знайшли бурштин і наркотики

Водій позашляховика підозріло маневрував на центральній вулиці Чорновола. Як з’ясували, 38-річний водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Дії жителя Рівного поліцейські кваліфікують за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту), за ст. 198 (зберігання майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

“Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Відповідно до санкцій статей, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 3 років”, — повідомив т.в.о. начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Олександр Нагорнюк.