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У позашляховику у Рівному знайшли бурштин і наркотики

У позашляховику у Рівному знайшли бурштин і наркотики

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Вчора патрульні затримали власника позашляховика Infiniti, який перевозив наркотики на 30 тис. грн. В автомобілі виявили кастет, майже три кілограми бурштину та 15 грамів метамфетаміну, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Водій позашляховика підозріло маневрував на центральній вулиці Чорновола. Як з’ясували, 38-річний водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Дії жителя Рівного поліцейські кваліфікують за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту), за ст. 198 (зберігання майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

“Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Відповідно до санкцій статей, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 3 років”, — повідомив т.в.о. начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Олександр Нагорнюк.

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