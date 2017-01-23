Во внедорожнике в Ровно нашли янтарь и наркотики
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 23 января. УНН. Вчера патрульные задержали владельца внедорожника Infiniti, который перевозил наркотики на 30 тыс. грн. В автомобиле обнаружили кастет, почти три килограмма янтаря и 15 граммов метамфетамина, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Водитель внедорожника подозрительно маневрировал на центральной улице Чорновила. Как выяснили, 38-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Действия жителя Ровно полицейские квалифицируют по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), по ст. 198 (хранение имущества, полученного преступным путем) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
"Все изъятое правоохранители направили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В соответствии с санкциями статей, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет", - сообщил и.о. начальника управления противодействия наркопреступности ГУНП в Ровенской области Александр Нагорнюк.