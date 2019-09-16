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У потрійній ДТП на Миколаївщині загинули двоє людей, четверо травмовані

У потрійній ДТП на Миколаївщині загинули двоє людей, четверо травмовані

Київ • УНН

 • 6890 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Миколаївщині у результаті зіткнення трьох автомобілів двоє осіб загинули, ще четверо травмовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"15 вересня близько 20:15 на 122 км автодороги М-14 "Одеса - Мелитопіль - Новоазовськ", 44-річний водій автомобілю Chevrolet Evanda, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома автомобілями Тoyota Corolla під керуванням мешканців Миколаєва 43-х та 55-ти років", - йдеться у повідомленні.

У результаті автоаварії постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet: двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події, водія, його 18-річного сина та малолітню доньку, а також 33-річного чоловіка, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до медичного закладу.

Водії автомобілів Toyota не постраждали.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини ДТП. Призначено низку відповідних експертиз.

Нагадаємо, у ДТП за участі вантажівки під Києвом загинуло 4 особи.

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