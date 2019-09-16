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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66805 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112548 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104366 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120060 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148476 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В тройной ДТП в Николаевской области погибли два человека, четверо травмированы

В тройной ДТП в Николаевской области погибли два человека, четверо травмированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Николаевской области в результате столкновения трех автомобилей два человека погибли, еще четверо травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"15 сентября около 20:15 на 122 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитопиль - Новоазовск", 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины в возрасте 44-х и 34-х годов погибли на месте происшествия, водитель, его 18-летний сын и малолетнюю дочь, а также 33-летний мужчина, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Водители автомобилей Toyota не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", что наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, в ДТП с участием грузовика под Киевом погибли 4 человека.

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