У посольстві США в РФ отримали 35 запрошень на Новорічну ялинку в Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Посольство США в Москві отримало 35 запрошень на Новорічну ялинку в Кремль для дітей американських дипломатів. Про це повідомили ТАСС в американському дипломатичному представництві, передає УНН.
"Ми цінуємо 35 запрошень на ялинку в Кремлі", - зазначив представник посольства.
Однак у посольстві зазначили, що не можуть сказати чи скористаються дипломати даними запрошеннями.
Нагадаємо, 29 грудня ввела нові санкції проти РФ за втручання в хід президентських виборів в США.
Після цього в США заявили, що 35 російських дипломатів буде вислано з країни.