У посольстві США в РФ отримали 35 запрошень на Новорічну ялинку в Кремлі

"Ми цінуємо 35 запрошень на ялинку в Кремлі", - зазначив представник посольства.

Однак у посольстві зазначили, що не можуть сказати чи скористаються дипломати даними запрошеннями.

Нагадаємо, 29 грудня ввела нові санкції проти РФ за втручання в хід президентських виборів в США.

Після цього в США заявили, що 35 російських дипломатів буде вислано з країни.