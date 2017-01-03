В посольстве США в РФ получили 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов. Об этом сообщили ТАСС в американском дипломатическом представительстве, передает УНН.
"Мы ценим 35 приглашений на елку в Кремле", - отметил представитель посольства.
Однако в посольстве отметили, что не могут сказать воспользуются ли дипломаты данными приглашениями.
Напомним, 29 декабря ввели новые санкции против РФ за вмешательство в ход президентских выборов в США.
После этого в США заявили, что 35 российских дипломатов будут высланы из страны.