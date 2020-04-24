У посольстві Грузії прокоментували інформацію про відкликання посла

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе працює у звичайному режимі. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у Посольстві Грузії в Україні, коментуючи інформацію про відкликання посла на тлі певних політичних призначень в Україні.