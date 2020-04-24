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У посольстві Грузії прокоментували інформацію про відкликання посла

У посольстві Грузії прокоментували інформацію про відкликання посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе працює у звичайному режимі. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у Посольстві Грузії в Україні, коментуючи інформацію про відкликання посла на тлі певних політичних призначень в Україні.

“Можу вам сказати, що посол на даний момент продовжує роботу у звичайному режимі та залишається на місці”, — повідомили дипломати.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що жодного офіційного листа від грузинської сторони щодо можливого відкликання посла Грузії не отримувало.

Зазначимо, напередодні низка ЗМІ повідомила, що Грузія відкликала посла в Україні на тлі можливого призначення Михеіла Саакашвілі віце-прем’єром.

Як повідомляв УНН, цього тижня колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою президента готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві.

Українські Національні Новини

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