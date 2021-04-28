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У Португалії послаблюють карантин

У Португалії послаблюють карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд Португалії наступного тижня планує послабити чинні в країні карантинні обмеження на фоні поліпшення епідеміологічної ситуації. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Поширення пандемії коронавірусу в Португалії сповільнилося внаслідок запровадження суворого локдауну. Влада країни почала поступово послаблювати карантинні обмеження шість тижнів тому.

З наступного понеділка в Португалії послаблять обмеження щодо робочого часу ресторанів та кафе, дозволять проведення заходів у приміщенні та на свіжому повітрі, збільшить кількість людей, які можуть відвідувати весілля та хрещення.

Правила щодо соціальної дистанції та носіння масок для обличчя повинні залишатися на місці.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 148 909 946 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 139 579 випадків смертей, одужали 126 620 966 осіб.

Нагадаємо

Усередині березня країна поступово почала знімати карантинні обмеження після двомісячного локдауну.

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