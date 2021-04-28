В Португалии ослабляют карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство Португалии на следующей неделе планирует ослабить действующие в стране карантин на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Распространение пандемии коронавируса в Португалии замедлился вследствие введения строгого локдауну. Власти страны начали постепенно ослаблять карантин шесть недель назад.
Со следующего понедельника в Португалии ослабят ограничения относительно рабочего времени ресторанов и кафе, позволят проведения мероприятий в помещении и на свежем воздухе, увеличит количество людей, которые могут посещать свадьбы и крещения.
Правила социальной дистанции и ношение масок для лица должны оставаться на месте.
По данным Worldometer, в мире зафиксировали 148 909 946 случаев заражения коронавируса. В частности выявлено 3139579 случаев смертей, выздоровели 126 620 966 человек.
Напомним
Внутри марта страна постепенно начала снимать карантин после двухмесячного локдауну.