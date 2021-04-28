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В Португалии ослабляют карантин

В Португалии ослабляют карантин

Киев  •  УНН

 • 15162 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство Португалии на следующей неделе планирует ослабить действующие в стране карантин на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Распространение пандемии коронавируса в Португалии замедлился вследствие введения строгого локдауну. Власти страны начали постепенно ослаблять карантин шесть недель назад.

Со следующего понедельника в Португалии ослабят ограничения относительно рабочего времени ресторанов и кафе, позволят проведения мероприятий в помещении и на свежем воздухе, увеличит количество людей, которые могут посещать свадьбы и крещения.

Правила социальной дистанции и ношение масок для лица должны оставаться на месте.

По данным Worldometer, в мире зафиксировали 148 909 946 случаев заражения коронавируса. В частности выявлено 3139579 случаев смертей, выздоровели 126 620 966 человек.

Напомним

Внутри марта страна постепенно начала снимать карантин после двухмесячного локдауну.

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