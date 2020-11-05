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У порту "Південний" під міжнародним брендом відродили буксирні схеми - ЗМІ

Київ • УНН

 • 33953 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У найбільшому порту України "Південний" повернулися до практики оренди державних буксирів приватною компанією за заниженою вартістю. Збиток для двох держпідприємств, які працюють в порту може скласти понад 20 млн доларів на рік, передає УНН з посиланням на "Апостроф".

"Приватна буксирна компанія P&O Maritime Україна, що здійснює буксирні проводки практично 80% суден, які заходять в порт "Південний" на даний момент має лише один власний буксир в акваторії порту. Відсутні потужності приватники компенсують, орендуючи буксири у двох державних підприємств "Морський торговельний порт Південний" і "Укртранснафта", - йдеться в матеріалі.

На думку авторів статті, оренда здійснюється на погодинній основі на свідомо невигідних для держпідприємств умовах.

"P&O Maritime Україна по суті виступає посередником між судновласником і держпідприємствами. При цьому отримує від агента судновласника за буксирне забезпечення судна класу панамакс близько 30 тис. дол., а за використання державних буксирів платить ДП МТП Південний і Укртранснафті не більше 5 тис. дол. Фактично позбавляючи держпідприємства 25 тис. дол. на кожному суднозаході. Більш того, якщо мова йде про більші судна класу кейпсайз, які активно обробляються в порту "Південний", то вартість буксирного супроводження збільшується в 2-3 рази", - пише ЗМІ.

На регулярній основі замовлення для приватників обслуговують державні буксири "Євген Яковцев", "Володимир Іванов", "Львів" і "Укртранснафта". Про це свідчать дані відкритої системи MarineTraffic.

Автор статті також нагадує, що P&O Maritime Україна активно позиціонує себе як дочірнє підприємство міжнародної компанії P&O Maritime, що входить в структуру DP World з ОАЕ.

"Поява компанії на буксирному ринку України в 2018 році супроводжувалося масштабною піар-кампанією про закордонні інвестиції в буксирний флот. Однак зараз вона намагається заробляти для своїх власників за рахунок держпідприємств. До недавнього часу аналогічна буксирна схема діяла в Одеському порту і була ліквідована лише в цьому році. Тоді своїх посад позбулися директор ДП "Одеський морський торговельний порт" та начальник Одеської філії АМПУ", - йдеться в матеріалі.

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