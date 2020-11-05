В порту “Южный” под международным брендом возродили буксирные схемы - СМИ

“Частная буксирная компания P&O Maritime Украина, осуществляющая буксирные проводки практически 80% судов, которые заходят в порт “Южный” на данный момент имеет лишь один собственный буксир в акватории порта. Недостающие мощности частники компенсируют, арендуя буксиры у двух государственных предприятий “Морской торговый порт Южный” и “Укртранснафта”, — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, аренда осуществляется на почасовой основе на заведомо невыгодных для госпредприятий условиях.

“P&O Maritime Украина по сути выступает посредником между судовладельцем и госпредприятиями. При этом получает от агента судовладельца за буксирное обеспечение судна класса панамакс порядка 30 тыс. долл., а за использование государственных буксиров платит ГП МТП Южный и Укртранснафте не более 5 тыс. долл. Фактически лишая госпредприятия 25 тыс. долл. на каждом судозаходе. Более того, если речь идет о более крупных судах класса кейпсайз, которые активно обрабатываются в порту „Южный“, то стоимость буксирного сопровождения увеличивается в 2−3 раза”, — пишет СМИ.

На регулярной основе заказы для частников обслуживают государственные буксиры “Евгений Яковцев”, “Владимир Иванов”, “Львов” и “Укртранснафта”. Об этом свидетельствуют данные открытой системы MarineTraffic.

Автор статьи также напоминает, что P&O Maritime Украина активно позиционирует себя как дочернее предприятие международной компании P&O Maritime входящей в структуру DP World из ОАЭ.

“Появление компании на буксирном рынке Украины в 2018 году сопровождалось масштабной пиар-кампанией о зарубежных инвестициях в буксирный флот. Однако сейчас она пытается зарабатывать для своих собственников за счет госпредприятий. До недавнего времени аналогичная буксирная схема действовал в Одесском порту и была ликвидирована лишь в этом году. Тогда своих должностей лишились директор ГП „Одесский морской торговый порт“ и начальник Одесского филиала АМПУ”, — говорится в материале.