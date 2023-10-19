У порту Маріуполя стоять три судна, окупанти швидше за все знову вивозитимуть українське зерно - Андрющенко

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росіяни привезли бетонні конструкції, які використовують для будівництва укріплень у Маріупольському районі, також зафіксовано три судна. Але поки що невідомо достеменно, що у вантажних контейнерах, яких побільшало в порту окупованого Маріуполя.

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"У порту вони будуть вантажити, найімовірніше, знову зерно і соняшник. Це стандартний варіант, нічого іншого звідти взяти не можна. Тут інше питання - що вони привезли? Ось три судна стоять, привезли вони бетонні конструкції, їх уже почали вивозити, а використовують ці конструкції на будівництві укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном з окупованою частиною Запорізької області. Невідомо ще, що у вантажних контейнерах, яких побільшало в порту", - розповідає Андрющенко.

Нагадаємо

Про те, що біля причалів морського порту Маріуполя зафіксовано одразу три судна, УНН повідомляв декілька днів тому. За словами Петра Андрющенка одночасно три судна біля причалів під погрузку з’явились вперше з початку окупації Маріуполя.