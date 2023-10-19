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В порту Мариуполя стоят три судна, оккупанты скорее всего снова будут вывозить украинское зерно - Андрющенко

Киев • УНН

 • 182229 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В порту временно захваченного Мариуполя находится три коммерческих судна. Вероятно, рф снова будет вывозить из Украины сельхозпродукцию. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает УНН.

В порту Мариуполя стоят три судна, оккупанты скорее всего снова будут вывозить украинское зерно - Андрющенко

Детали

россияне привезли бетонные конструкции, которые используют для строительства укреплений в Мариупольском районе, также зафиксировано три судна. Но пока неизвестно точно, что в грузовых контейнерах, которых стало больше в порту оккупированного Мариуполя.

Цитата

"В порту они будут грузить, скорее всего, опять зерно и подсолнечник. Это стандартный вариант, ничего другого оттуда взять нельзя. Тут другой вопрос - что они привезли? Вот три судна стоят, привезли они бетонные конструкции, их уже начали вывозить, а используют эти конструкции на строительстве укреплений в Мариупольском районе, между городом и границей с оккупированной частью Запорожской области. Неизвестно еще, что в грузовых контейнерах, которых стало больше в порту", - рассказывает Андрющенко.

Напомним

О том, что у причалов морского порта Мариуполя зафиксировано сразу три судна, УНН сообщал несколько дней назад. По словам Петра Андрющенко одновременно три судна у причалов под погрузку появились впервые с начала оккупации Мариуполя.

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