У Полтавській області згвалтували вагітну. Звинувачують поліцейського

Цитата

“12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.

“Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що в ЗМІ повідомляють, що жінка, яку зґвалтували вагітна.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області, яких підозрюють у катуваннях та згвалтуванні дівчини у поліцейському відділку.



Нагадаємо, оголошено про завершення досудового розслідування у справі відносно колишніх працівників Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУ Нацполіції у Київській області, яких підозрюють у катуванні та згвалтуванні дівчини у поліцейському відділку.