В Полтавской области изнасиловали беременную. Обвиняют полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Полтавской области двое человек, среди которых полицейский, изнасиловали женщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украине.
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"12 октября около 8:00 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном", - сказано в сообщении.
Детали
Сообщается, что после регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.
"Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно переданы в орган предварительного расследования", - отмечается в сообщении.
Добавим, что в СМИ сообщают, что женщина, которую изнасиловали беременна.
Дополнение
В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении 5 сотрудников Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области, подозреваемых в пытках и изнасиловании девушки в полицейском участке.
Напомним, объявлено о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в истязании и изнасиловании девушки в полицейском участке.