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У Полтавській області збили дві ракети і БпЛА - ОВА

У Полтавській області збили дві ракети і БпЛА - ОВА

Київ • УНН

 • 509099 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У ніч на 29 травня сили ППО збили дві ракети і безпілотник у Полтавській області, повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.

Цитата

"Звуки, які могли чути вночі, – робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети і БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".

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