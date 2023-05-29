У Полтавській області збили дві ракети і БпЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У ніч на 29 травня сили ППО збили дві ракети і безпілотник у Полтавській області, повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.
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"Звуки, які могли чути вночі, – робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети і БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".