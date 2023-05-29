В Полтавской области сбили две ракеты и БпЛА - ОВА

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"Звуки, которые могли слышать ночью, – работа ПВО. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БпЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушениях не поступало", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".