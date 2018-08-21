У Полтавській області відкрився Сорочинський ярмарок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні у Великих Сорочинцях Полтавської області відбулося відкриття Національного Сорочинського ярмарку. Поліція заступила на охорону публічного порядку території Сорочинців, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
"Ярмаркування розпочалося мирно та без надзвичайних пригод. Камери відеоспостереження, цілодобове патрулювання та загалом злагоджена робота всіх підрозділів поліції дають змогу швидко і оперативно зреагувати на події, якщо такі будуть. На період ярмаркування у Великих Сорочинцях функціонує наметове містечко, де проживають поліцейські, які несуть службу, а також виїзна чергова частина, вибухотехнічна та кінологічна служби", - зазначили у відомстві.
На офіційному сайті Сорочинського ярмарку вказано, що цього року подія триватиме з 21 по 26 серпня. Традиційно Сорочинський ярмарок проходить у Великих Сорочинцях.
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