В Полтавской области открылась Сорочинская ярмарка

"Ярмарка началась мирно и без чрезвычайных происшествий. Камеры видеонаблюдения, круглосуточное патрулирование и в общем слаженная работа всех подразделений полиции позволяют быстро и оперативно среагировать на события, если такие будут. На период ярмарки в Больших Сорочинцах функционирует палаточный городок, где проживают полицейские, которые несут службу, а также выездная дежурная часть, взрывотехническая и кинологическая службы", - отметили в ведомстве.

На официальном сайте Сорочинской ярмарки указано, что в этом году событие пройдет с 21 по 26 августа. Традиционно Сорочинская ярмарка проходит в Больших Сорочинцах.

Напомним, Киевская городская государственная администрация анонсировала ряд мероприятий ко Дню Государственного флага и 27-й годовщине независимости Украины.



