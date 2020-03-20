У Полтавській області перепрофілюють понад 2 тис. ліжок для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Для надання стаціонарної допомоги при захворюванні на коронавірус у Полтавській області перепрофілюють 2 тис. 357 ліжок. Про це на брифінгу повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
Як повідомили у пресслужбі, для роботи в осередках спалаху хвороби залучать понад 800 медичних працівників. Очільник області нагадав, що в регіоні підготовлено 17 інфекційних лікарень, в яких є 241 боксоване ліжко.
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“Нині 160 ліжок вільні. 75 пацієнтів, які лікуються, хворі на ГРВІ. Нині в лікарнях є 313 дихальних апаратів. Найближчим часом очікуємо ще на 100. У їх придбанні також сприяє приватний сектор та бізнес”, — сказав Олег Синєгубов.
Наразі на самоізоляції в області перебуває 453 людини — це ті, хто повернувся з за-кордону. Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.