В Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104223 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108868 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107542 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105966 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106781 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавирусом

В Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14271 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Для оказания стационарной помощи при заболевании коронавирусом в Полтавской области перепрофилируют 2 тыс. 357 коек. Об этом на брифинге сообщил председатель Полтавской  облгосадминистрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Как сообщили в пресс-службе, для работы в очагах вспышки болезни привлекут более 800 медицинских работников. Глава области напомнил, что в регионе подготовлено 17 инфекционных больниц, в которых 241 боксованная кровать.

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"Сейчас 160 коек свободны. 75 пациентов, которые лечатся, больны ОРВИ. Сейчас в больницах есть 313 дыхательных аппаратов. В ближайшее время ожидаем еще 100. Их приобретению также способствует частный сектор и бизнес", - сказал Олег Синегубов.

Сейчас на самоизоляции в области находится 453 человека - это те, кто вернулся из заграницы. Они находятся под наблюдением семейных врачей.

Украинские Национальные Новости

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