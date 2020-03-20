В Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Для оказания стационарной помощи при заболевании коронавирусом в Полтавской области перепрофилируют 2 тыс. 357 коек. Об этом на брифинге сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Как сообщили в пресс-службе, для работы в очагах вспышки болезни привлекут более 800 медицинских работников. Глава области напомнил, что в регионе подготовлено 17 инфекционных больниц, в которых 241 боксованная кровать.
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"Сейчас 160 коек свободны. 75 пациентов, которые лечатся, больны ОРВИ. Сейчас в больницах есть 313 дыхательных аппаратов. В ближайшее время ожидаем еще 100. Их приобретению также способствует частный сектор и бизнес", - сказал Олег Синегубов.
Сейчас на самоизоляции в области находится 453 человека - это те, кто вернулся из заграницы. Они находятся под наблюдением семейных врачей.