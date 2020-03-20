МЗС збиратиме інформацію про наукові розробки щодо боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство закордонних справ запроваджує постійний моніторинг інформації про нові наукові розробки і найкращі практики в сфері боротьби з коронавірусом по всьому світу. Відповідне доручення голова МЗС Дмитро Кулеба надав усім закордонним дипломатичним установам України 20 березня, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
“Подолання пандемії коронавірусу - глобальний виклик, відповідь на який шукають по всьому світу. У той час, коли в Україні з’являються перші випадки захворювання, деякі країни вже накопичили практичний досвід стримування епідемії та ефективних підходів до їх подолання. Україна має тримати руку на пульсі наукового та практичного прогресу, щоб якомога швидше впроваджувати ті, які запобігатимуть поширенню вірусу та зберігатимуть здоров'я і життя наших громадян - як пацієнтів, так і лікарів”, - підкреслив Кулеба.
Всю зібрану інформацію про нові підходи та практику діагностики, лікування, попередження поширення коронавірусу за кордоном, закордонні дипломатичні установи України передаватимуть у Міністерство охорони здоров’я України, зазначають у МЗС.
Як повідомляв УНН, станом на 15:00 п‘ятниці, за сприяння дипломатичних служб до України з-за кордону повернулось близько 30 тис. громадян.