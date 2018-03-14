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У Полтавській області горіла школа: евакуювали 60 дітей

У Полтавській області горіла школа: евакуювали 60 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Пожежа сталася в приміщенні школи у селі Кротівщина Полтавської області. Про це повідомили у відділ комунікації поліції області, передає УНН.

“Сьогодні близько 14:20 на телефон "102" надійшло повідомлення про те, що у селі Кротівщина горить приміщення школи. З навчального закладу евакуйовано близько 60-ти дітей”, — зазначено в повідомленні.

Наразі на місці події працюють наряди Державної служби з надзвичайних ситуацій та районної поліції. Обставини та причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні на вул. Академіка Туполєва в Києві. Травмованих та загиблих внаслідок загоряння немає.

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