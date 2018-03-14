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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25472 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40189 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45101 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94402 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Полтавской области горела школа: эвакуировали 60 детей

В Полтавской области горела школа: эвакуировали 60 детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Пожар произошел в здании школы в селе Кротовщина Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.

"Сегодня около 14:20 на телефон "102" поступило сообщение о том, что в селе Кротовщина горит здание школы. С учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и районной полиции. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, пожарные ликвидировали пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве. Травмированных и погибших в результате возгорания нет.

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