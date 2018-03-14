В Полтавской области горела школа: эвакуировали 60 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Пожар произошел в здании школы в селе Кротовщина Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.
"Сегодня около 14:20 на телефон "102" поступило сообщение о том, что в селе Кротовщина горит здание школы. С учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и районной полиции. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Напомним, пожарные ликвидировали пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве. Травмированных и погибших в результате возгорания нет.