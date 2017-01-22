У Полтаві “живим ланцюгом” з’єднали два береги Ворскли
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 22 січня. УНН. До Дня соборності України в Полтаві містяни створили символічний живий ланцюг через річку Ворскла, інформує кореспондент УНН-Центр.
Кілька сотень містян зібралися о півдні на мосту поблизу Південного вокзалу, щоб в день злуки українських земель символічно об'єднати два береги річки, в знак неподільності країни.
Дві колони учасників заходу одночасно вирушили з різних кінців моста з гаслом "Одна, єдина соборна Україна!", щоб зустрітися в центрі і разом, взявшись за руки, виконати гімн країни.
Як повідомляв УНН, сьогодні в усіх регіонах України відбулися урочистості до Дня Соборності.