В Полтаве "живой цепью" соединили два берега Ворсклы
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 января. УНН. Ко Дню соборности Украины в Полтаве горожане создали символическую живую цепь через реку Ворскла, передает корреспондент УНН-Центр.
Несколько сотен горожан собрались в полдень на мосту возле Южного вокзала, чтобы в день воссоединения украинских земель символически объединить два берега реки, в знак неделимости страны.
Две колонны участников мероприятия одновременно отправились из разных концов моста с лозунгом "Одна, единая соборная Украина!", Чтобы встретиться в центре и вместе, взявшись за руки, исполнить гимн страны.
Как сообщал УНН, сегодня во всех регионах Украины состоялись торжества ко Дню Соборности.