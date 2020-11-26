У Полтаві визначили переможця другого туру виборів

"Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК у місті Полтава. Відповідно до цих даних, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай ("За майбутнє")", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно із протоколом Київської районної у місті Полтава ТВК, всього у районі враховано голоси 18 904 виборців. З них за Олександра Мамая (“За майбутнє”) віддали 9 817, а за Сергія Іващенка (“Слуга народу”) — 9 087 голосів. Загальна кількість виборців, внесених до списків на дільницях — 79 099.

Повідомляється, що у Подільській районній у місті Полтава ТВК врахували голоси 11 549 виборців. З них Олександра Мамая підтримали 5946 громадян, Сергія Іващенка — 5603. Загальна кількість виборців, внесених до списків — 39 885.

Шевченківська районна у місті Полтава ТВК надала такі дані: з-поміж 24 765 голосів 13 070 віддані за Мамая, 11 695 — за Іващенка. Загальна кількість виборців тут — 98 262.

“Таким чином, явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду міського голови у Полтаві склала 25,42% (55218 із 217246 внесених до списків на дільницях). Олександра Мамая ("За майбутнє“) на виборчих дільницях обласного центру підтримали 52,22% тих, хто взяв участь у виборах (28833 голоси), Сергія Іващенка ("Слуга народу“) — 47,78% (26385 голосів)”, — повідомили в громадській мережі.

Утім зазначається, що для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади.

Додамо, у вересні 2018 року депутати Полтавської міської ради проголосували за відставку міського голови Олександра Мамая. Мер Полтави тоді заявляв, що не покинув посаду. Тоді також повідомлялося, що Мамай, згідно з даними держреєстру, був відновлений на посаді мера Полтави.

Нагадаємо, раніше у Рівному встановили результати повторного голосування на виборах міського голови.