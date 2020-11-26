В Полтаве определили победителя второго тура выборов

"Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в городе Полтава. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ("За будущее")", - говорится в сообщении.

Так, согласно протоколу Киевской районной в городе Полтава ТИК, всего в районе учтено голоса 18 904 избирателей. Из них за Александра Мамая ("За будущее") отдали 9817, а за Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 9087 голосов. Общее количество избирателей, внесенных в списки на участках - 79 099.

Сообщается, что в Подольской районной в городе Полтава ТИК учли голоса 11 549 избирателей. Из них Александра Мамая поддержали 5946 граждан, Сергея Иващенко - 5603. Общее количество избирателей, внесенных в списки - 39 885.

Шевченковская районная в городе Полтава ТИК предоставила следующие данные: среди 24 765 голосов 13 070 отданы за Мамая, 11 695 - за Иващенко. Общее количество избирателей здесь - 98 262.

"Таким образом, явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность городского головы в Полтаве составила 25,42% (55 218 из 217 246 внесенных в списки на участках). Александра Мамая ("За будущее") на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28 833 голоса), Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 47,78% (26 385 голосов)", - сообщили в общественной сети.

Впрочем отмечается, что для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину.

Добавим, в сентябре 2018 года депутаты Полтавского городского совета проголосовали за отставку городского головы Александра Мамая. Мэр Полтавы тогда заявлял, что не покинул должность. Тогда также сообщалось, что Мамай, согласно данным госреестра, был восстановлен в должности мэра Полтавы.

Напомним, ранее в Ровно установили результаты повторного голосования на выборах городского головы.