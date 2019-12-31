У Полтаві біля суду затримали невідомого зі зброєю та наркотиками

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У переддень Нового року у Полтаві співробітник Служби судової охорони затримав чоловіка, у якого було виявлено предмет, схожий на зброю та, ймовірно, наркотичні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу судової охорони.