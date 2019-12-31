У Полтаві біля суду затримали невідомого зі зброєю та наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У переддень Нового року у Полтаві співробітник Служби судової охорони затримав чоловіка, у якого було виявлено предмет, схожий на зброю та, ймовірно, наркотичні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу судової охорони.
31 грудня завдяки професійним діям співробітника Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області було затримано підозрілого чоловіка, у якого було виявлено предмет, схожий на зброю та речовини, ймовірно, наркотичного походження.
Під час перевірки несення служби з охорони будівлі Жовтневого районного суду міста Полтави офіцер Територіального управління Служби у Полтавській області старший лейтенант Служби судової охорони Геворг Геворгян звернув увагу на двох невідомих підозрілих чоловіків, які знаходилися поруч з будівлею суду.
Він вирішив з’ясувати причини знаходження чоловіків біля будівлі суду у вихідний день і вирушив до них, але чоловіки кинулися навтьоки. Одного з підозрілих чоловіків правоохоронець затримав, інший встигнув втекти.
Працівники Головного управління Національної поліції у Полтавській області, які прибули за викликом, вилучили у невідомого підозрілі предмети, провели необхідні слідчі дії та доставили затриманого чоловіка до відділення поліції для подальшого з’ясування усіх обставин події.
Нагадаємо, на Полтавщині двоє браконьєрів незаконно вполювали косулю.