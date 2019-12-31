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В Полтаве возле суда задержали неизвестного с оружием и наркотиками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В канун Нового года в Полтаве сотрудник Службы судебной охраны задержал мужчину, у которого был обнаружен предмет, похожий на оружие и, вероятно, наркотические вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу судебной охраны.

31 декабря благодаря профессиональным действиям сотрудника Территориального управления Службы судебной охраны в Полтавской области задержали подозрительного мужчину, у которого был обнаружен предмет, похожий на оружие и вещества, вероятно, наркотического происхождения.

Во время проверки несения службы по охране здания Октябрьского районного суда города Полтавы офицер Территориального управления Службы в Полтавской области старший лейтенант Службы судебной охраны Геворг Геворгян обратил внимание на двух неизвестных подозрительных мужчин, которые находились рядом со зданием суда.

Он решил выяснить причины нахождения мужчин у здания суда в выходной день и отправился к ним, но мужчины бросились наутек. Одного из подозрительных мужчин полицейский задержал, другой успел убежать.

Работники Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, которые прибыли по вызову, изъяли у неизвестного подозрительные предметы, провели необходимые следственные действия и доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Полтавской области двое браконьеров незаконно убили косулю.

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