У Польщі розглядають можливість збільшення виробництва боєприпасів для допомоги Україні - Reuters
Київ • УНН
Новий уряд Польщі шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб збільшити допомогу Україні, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Давосі. Цей крок свідчить про намір Варшави зміцнити зв'язки з Україною і протистояти потенційній російській агресії.
Новий уряд Польщі вивчає, як він може виробляти більше боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у середу в Давосі, передає УНН з посиланням на Reuters.
ЗМІ зазначає, що Сікорський дав зрозуміти про свій намір зміцнити зв'язки, відвідавши Україну минулого місяця, незабаром після свого призначення в новий уряд, орієнтований на Захід, і новий уряд оголосив про новий пакет допомоги Києву.
"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом", - заявив Сікорський агентству Reuters в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі на швейцарському гірськолижному курорті Давос.
"Ми вивчаємо, які у нас є варіанти виробництва більшої кількості боєприпасів і обладнання, а також того, що у нас ще є в наших магазинах".
Хоча Варшава надала Києву військову та фінансову допомогу після російського вторгнення, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" (ПіС) заявив торік, що здійснює тільки раніше узгоджене постачання зброї в Україну.
ЗМІ зазначає, зауваження Сікорського засвідчили, що Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати змогу відправляти більше військової допомоги Києву.
"Ми думаємо і повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж вартість постачання України для ефективного захисту від його акту агресії", - сказав він.