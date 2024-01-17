В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters
Киев • УНН
Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.
Новое правительство Польши изучает, как оно может производить больше боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в среду в Давосе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
СМИ отмечает, что Сикорский дал понять о своем намерении укрепить связи, посетив Украину в прошлом месяце, вскоре после своего назначения в новое правительство, ориентированное на Запад, и новое правительство объявило о новом пакете помощи Киеву.
"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом", - заявил Сикорский агентству Reuters в интервью на Всемирном экономическом форуме на швейцарском горнолыжном курорте Давос.
"Мы изучаем, какие у нас есть варианты производства большего количества боеприпасов и оборудования, а также того, что у нас еще есть в наших магазинах".
Хотя Варшава предоставила Киеву военную и финансовую помощь после российского вторжения, предыдущее правительство националистической партии "Право и справедливость" (ПиС) заявило в прошлом году, что осуществляет только ранее согласованные поставки оружия в Украину.
СМИ отмечает, замечания Сикорского показали, что Варшава ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы иметь возможность отправлять больше военной помощи Киеву.
"Мы думаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем стоимость снабжения Украины для эффективной защиты от его акта агрессии", — сказал он.
В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters
Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.
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