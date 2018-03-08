У Польщі заявили про можливі негативні наслідки через критику ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Надмір критики з боку ЄС щодо реформи правосуддя в Польщі може призвести до негативних наслідків. Про це в четвер, 8 березня, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький на зустрічі з головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі, з посиланням на DW передає УНН.
У польському уряді також застерегли ЄС від посилення тиску на Варшаву, бо це, на думку Моравєцького, може посилити в країні підтримку популістів, які прагнуть послабити або зруйнувати Євросоюз.
Головною темою перемовин Моравєцького та Юнкера були ймовірні санкції Євросоюзу проти Польщі, запровадження яких нещодавно підтримав Європейський парламент. Привід для цього - скандальна реформа правосуддя, яку проводить польський уряд націонал-консерваторів, сформований партією "Право і справедливість".
У Брюсселі вважають, що ця реформа означає згортання принципів демократії та правової держави в Польщі, адже тепер, на думку критиків, польський уряд зможе впливати на суди. Реформу критикують також польська опозиція і громадські активісти.
Для запровадження санкцій проти Польщі необхідно чотири п'ятих голосів у Раді ЄС, тобто на це мають погодитися 22 країни-члени Євросоюзу. Перше таке голосування очікується у квітні. На цьому тлі Брюссель і Варшава сигналізували готовність до переговорів.
Нагадаємо, інформація щодо припинення Вашингтоном діалогу високого рівня з Варшавою, а також двостороннього співробітництва в сфері безпеки через польський закон про Голокост не відповідає дійсності.