В Польше заявили о возможных негативных последствиях из-за критики ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Избыток критики со стороны ЕС относительно реформы правосудия в Польше может привести к негативным последствиям. Об этом в четверг, 8 марта, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецький на встрече с председателем Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе со ссылкой на DW передает УНН.
В польском правительстве также предостерегли ЕС от усиления давления на Варшаву, потому что это, по мнению Моравецького, может усилить в стране поддержку популистов, которые стремятся ослабить или разрушить Евросоюз.
Главной темой переговоров Моравецького и Юнкера были вероятные санкции Евросоюза против Польши, введение которых недавно поддержал Европейский парламент. Повод для этого - скандальная реформа правосудия, которую проводит польское правительство национал-консерваторов, сформированное партией "Право и справедливость".
В Брюсселе считают, что эта реформа означает свертывание принципов демократии и правового государства в Польше, ведь теперь, по мнению критиков, польское правительство сможет влиять на суды. Реформу критикуют также польская оппозиция и общественные активисты.
Для введения санкций против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС, то есть на это должны согласиться 22 стран-членов Евросоюза. Первое такое голосование ожидается в апреле. На этом фоне Брюссель и Варшава сигнализировали готовность к переговорам.
Напомним, информация о прекращении Вашингтоном диалога высокого уровня с Варшавой, а также двустороннего сотрудничества в сфере безопасности через польский закон о Холокосте не соответствует действительности.