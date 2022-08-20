У Польщі затримали вісімдесятирічну жінку з 5 кг героїну у валізі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. 81-річну громадянку Данії, яка прямувала з Африки до Канади, заарештували в аеропорту Варшави за підозрою в незаконному зберіганні героїну на суму понад 515 000 доларів. Про це УНН пише з посиланням на Polskie Radio.
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Співробітники митниці в аеропорту імені Фредеріка Шопена вирішили перевірити багаж жінки після того, як запідозрили її маршрут та неспокійну поведінку. Пакети з 5 кілограмами героїну виявили під фальшивим дном валізи.
Жінка заперечувала будь-які правопорушення та заявила, що члени сім'ї передали їй валізу з подарунками для родичів у Канаді.
Вона була затримана на три місяці, і прокуратура розпочала розслідування. За польськими законами їй загрожує до 15 років ув'язнення за незаконне зберігання наркотиків.
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