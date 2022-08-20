В Польше задержали восьмидесятилетнюю женщину с 5 кг героина в чемодане

Детали

Сотрудники таможни в аэропорту имени Фредерика Шопена решили проверить багаж женщины после того, как заподозрили ее маршрут и неспокойное поведение. Пакеты с 5 килограммами героина обнаружили под фальшивым дном чемодана.

Женщина отрицала какие-либо правонарушения и заявила, что члены семьи передали ей чемодан с подарками для родственников в Канаде.

Она была задержана на три месяца, и прокуратура начала расследование. По польским законам ей грозит до 15 лет заключения за незаконное хранение наркотиков.

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