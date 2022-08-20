В Польше задержали восьмидесятилетнюю женщину с 5 кг героина в чемодане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 81-летнюю гражданку Дании, направлявшуюся из Африки в Канаду, арестовали в аэропорту Варшавы по подозрению в незаконном хранении героина на сумму более 515 000 долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Polskie Radio.
Детали
Сотрудники таможни в аэропорту имени Фредерика Шопена решили проверить багаж женщины после того, как заподозрили ее маршрут и неспокойное поведение. Пакеты с 5 килограммами героина обнаружили под фальшивым дном чемодана.
Женщина отрицала какие-либо правонарушения и заявила, что члены семьи передали ей чемодан с подарками для родственников в Канаде.
Она была задержана на три месяца, и прокуратура начала расследование. По польским законам ей грозит до 15 лет заключения за незаконное хранение наркотиков.
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