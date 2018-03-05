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У Польщі затримали українців, які хотіли вивезти 160 кілограмів чорної ікри

У Польщі затримали українців, які хотіли вивезти 160 кілограмів чорної ікри

Київ • УНН

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ЛЬВІВ - КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє українців намагалися ввезти в Україну контрабанду 160 кг риб’ячої ікри на суму понад 1,2 млн злотих (290 тис. євро). Ікру перевозили з Італії у непромаркованих контейнерах. Чоловіки також не мали необхідних дозволів. Про це повідомили у польській Прикордонній службі, повідомляє УНН

Товар затримано. Речниця Бескидського відділу Прикордонної служби у Перемишлі майор Ельжбєта Пікор повідомила, що товар затримали у неділю у польсько-українському прикордонному пункті пропуску “Кросцєнко” Підкарпатського воєводства.

Під час перевірки двох приватних автівок, що їхали з Польщі в Україну, службовці Прикордонної служби знайшли скляні та пластикові контейнери без маркування. “Виявилося, що це незаконний вантаж з Італії ікри осетра сибірського. Це дорогий товар, найдорожча ікра. Водії стверджували, що вони тільки кур’єри, а їхнє завдання — привезти товари споживачам у Львові”, — сказала майор Пікор.

Майор підкреслила, що згідно із законодавством, перевозити через кордон дозволяється тільки одну банку ікри осетрових риб. Це до 125 грамів на людину в індивідуально промаркованих упакуваннях, тобто які мають мітку з підтвердженням законності джерела придбання. В іншому випадку — це злочин, що карається позбавленням волі до 5 років.

Водії є громадянами України у віці 24 та 28 років, які не мали дозволів на ввезення великої кількості ікри. Крім того, контейнери з товаром не були промарковані. Польські прикордонники затримали товар, а щодо українців відкрите кримінальне провадження.

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